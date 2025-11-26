Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

Ισχυρές βροχές και έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Το νέο κύμα κακοκαιρίας Adel βρίσκεται προ των πυλών και θα πλήξει ξανά τη δυτική χώρα, ιδιαίτερα τις περιοχές που έχουν ήδη δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Η επιδείνωση του καιρού θα κορυφωθεί την Πέμπτη 27/11 και την Παρασκευή 28/11, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για την πιθανότητα επικίνδυνων φαινομένων σε ήδη κορεσμένες και ευάλωτες περιοχές.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζει την πορεία των ισχυρών φαινομένων της κακοκαιρίας, τα οποία θα πλήξουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα από την Πέμπτη, καθώς το σύστημα κινείται αργά προς τα ανατολικά, ενισχύοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά σε ευπαθείς ζώνες με ρεύματα Ν-ΝΔ κατεύθυνσης. Σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία, ισχυρές καταιγίδες έχουν ήδη εμφανιστεί στην Αιτωλοακαρνανία, με κορυφές νεφών που υπερβαίνουν τα 11 χιλιόμετρα — ένδειξη της δύναμης των ανοδικών ρευμάτων και της έντασης της καταιγίδας («overshooting tops»). Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της κορυφής του νέφους και της τροπόπαυσης, τόσο πιο ισχυρά είναι τα φαινόμενα.

⚠️⚠️⚠️Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL

✅ο κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη… pic.twitter.com/P6U4eMzZIm — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 26, 2025

Την Παρασκευή, το σύστημα κακοκαιρίας θα κινηθεί προς την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα δυτικά, οι βροχοπτώσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αν και μειωμένες σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Ενδεικτικά, στα Πράμαντα Ιωαννίνων έχουν καταγραφεί περίπου 80 χιλιοστά βροχής, ενώ την περασμένη Παρασκευή το ύψος βροχής είχε φτάσει τα 256 χιλιοστά.

Η ανάρτηση Κολυδά για την πορεία της κακοκαιρίας Adel

«Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL Tο κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή - όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στηνν Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων .Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το "αστρονομικό" ποσό των την 256 mm».