Κακοκαιρία Adel - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

Για δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αύριο Πέμπτη η κακοκαιρία Adel θα επεκταθεί και θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας και συγκεκριμένα τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο με τα φαινόμενα να επηρεάζουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα ενώ αναμένεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, την Πέμπτη το ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ και να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Την Παρασκευή (28/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις σημαντικότερες από αυτές να εντοπίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση.

