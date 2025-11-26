Κακοκαιρία Adele: Πότε θα χτυπήσει την Αττική - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για τη δεύτερη φάση

Μία νέα σοβαρή κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με το επίκεντρο να βρίσκεται και πάλι στην Αττική, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο κύρια στάδια, φέρνοντας έντονες βροχές, καταιγίδες και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας ξεκίνησε νωρίς το πρωί από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και αναμένεται να επεκταθεί μέσα στη μέρα προς τα νότια και ανατολικά.

Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Ο κίνδυνος πλημμυρών είναι αυξημένος, ειδικά σε περιοχές με κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη από τη δυτική Ελλάδα, με ένταση και διάρκεια που θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και το ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, η δυτική Στερεά, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος, με ιδιαίτερη προσοχή σε παράκτιες και ορεινές ζώνες.

Πρόγνωση για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται λίγα φαινόμενα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων μέχρι το μεσημέρι, μετά το οποίο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Ωστόσο, από αύριο και έως το βράδυ της Παρασκευής θα υπάρξουν νέα επεισόδια βροχών και καταιγίδων, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά ισχυροί. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα φτάσει έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά με συννεφιές και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ προς το βράδυ θα σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι και ενισχυμένοι, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 20 βαθμούς.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις πιο έντονες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, που θα περιορίσουν τις βροχοπτώσεις.

