Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «σφυροκοπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

Με κόκκινη προειδοποίηση η ΕΜΥ έχει χαρακτηρίσει την κακοκαιρία Adel

Δημήτρης Δρίζος

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «σφυροκοπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο
ΚΑΙΡΟΣ
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας από σήμερα έως και την Παρασκευή.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε περιοχές όπως το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με την κακοκαιρία «Adel» να φέρνει θυελλώδεις ανέμους και σημαντικές βροχοπτώσεις.

Έκτακτο δελτίο καιρικής επιδείνωσης

Το βαρομετρικό χαμηλό «Adel» βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να κορυφωθεί τις ημέρες Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η δυτική Ελλάδα θα δεχτεί τα πρώτα ισχυρά φαινόμενα ήδη από σήμερα, με σταδιακή ενίσχυση των βροχών και των καταιγίδων.

Παράλληλα, προειδοποιεί για αυξημένη επικινδυνότητα σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, όπως το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τις μεγάλες πόλεις, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, με αυξημένες πιθανότητες πλημμυρικών φαινομένων.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει έντονη αστάθεια και διαδοχικές βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλη την επικράτεια, με τοπικά ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν έως και 8 μποφόρ στα πελάγη.

Προβλέψεις ανά ημέρα και περιοχές υψηλού κινδύνου

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες την Κέρκυρα, τους Διαπόντιους, τους Παξούς και την Ήπειρο. Από το απόγευμα θα επεκταθούν στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ το δυτικό τόξο της χώρας θα δεχτεί τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας.

Η Πέμπτη χαρακτηρίζεται από τον κ. Κολυδά ως η πιο δύσκολη ημέρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τωννησιών του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης, του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Την Παρασκευή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σχεδόν παντού, με έντονη δραστηριότητα στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση3-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πιθανότητα πλημμυρών και περιοχές που κινδυνεύουν

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι οι πιο ευάλωτες περιοχές όσον αφορά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιλαμβάνουν την:

  • Κέρκυρα
  • Παξοί
  • Λευκάδα
  • Ιθάκη
  • Κεφαλονιά
  • Ζάκυνθος
  • Θεσπρωτίας – Πρέβεζας (δυτικά τμήματα)
  • Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα)
  • Ηλείας (δυτικά τμήματα)
  • Μεσσηνίας
  • Λακωνίας (νότια τμήματα)
  • Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα)
  • Σερρών (νότια τμήματα)
  • Δράμας (νότια τμήματα)
  • Καβάλας (και Θάσος)
  • Ξάνθης (νότια τμήματα)
  • Κομοτηνής
  • Ροδόπης
  • Χίος
  • Σάμος
  • Ικαρία
  • Κως
  • Χανίων (δυτικά τμήματα)
  • Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

Οι εκτιμώμενες βροχοπτώσεις για το τετραήμερο κυμαίνονται στο Ιόνιο από 200 έως 250 χιλιοστά, στην Ήπειρο από150 έως170 χιλιοστά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από 160 έως 180 χιλιοστά, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη από 200 έως250 χιλιοστά, και στο ανατολικό Αιγαίο από 200 έως 220 χιλιοστά. Στην Αττική προβλέπονται βροχοπτώσεις 70-90 χιλιοστών, ενώ στη Θεσσαλονίκη 100-120 χιλιοστά.

