Κακοκαιρία Adel: «Red Code» σε αρκετές περιοχές – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Την Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

«Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και τους δήμους αυτών των Περιφερειών, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή σε συνέχεια της αναβάθμισης από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σήμερα, πιθανόν να τεθούν και άλλες περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από αργά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Το γραφικό με την πορεία της κακοκαιρίας, είναι από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ / poseidon.hcmr.gr