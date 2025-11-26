Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πότε θα χτυπήσει η «Adel» την Αττική

Ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως δύο κύρια μέτωπα βροχών θα επηρεάσουν τη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Η κακοκαιρία «Adel» αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα από την Τετάρτη το βράδυ έως και την Παρασκευή, φέρνοντας έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να λάβουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης, καθώς τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και εκτεταμένα.

Από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολική Μακεδονία και την Αττική, ενώ η Πέμπτη αναμένεται ιδιαίτερα βροχερή με εκτεταμένα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως δύο κύρια μέτωπα βροχών θα επηρεάσουν τη χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακή επέκταση της αστάθειας προς το κέντρο και το νότο. Παράλληλα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες στο Αιγαίο και την Αττική, οι οποίοι αναμένεται να εξασθενήσουν από το Σάββατο, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες συνοδευόμενοι από πτώση της θερμοκρασίας.

Η ΕΜΥ έχει επισημάνει ότι την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου τα ισχυρά φαινόμενα θα εντοπιστούν αρχικά στα νησιά του Ιονίου, όπως η Κέρκυρα, οι Διαπόντιοι Νήσοι και οι Παξοί, καθώς και στην Ήπειρο. Από το απόγευμα θα επηρεαστούν περιοχές όπως η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, η Αιτωλοακαρνανία και περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου. Το βράδυ, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τμήματα της δυτικής Ελλάδας μέχρι νωρίς το πρωί.

