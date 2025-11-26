Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Άστατος θα είναι ο καιρός στην Αττική το επόμενο διήμερο, με καταιγίδες κατά διαστήματα

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές υψηλού κινδύνου
Η κακοκαιρία Adel θα χτυπήσει με ένταση τις επόμενες ώρες, ενώ η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση. Τα φαινόμενα περιλαμβάνουν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους, καθιστώντας απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δυσκολότερη φάση για τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περίπου 30 ώρες, σε έδαφος ήδη κορεσμένο. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις και να αποφεύγουν επιβαρυμένες υποδομές, όπως δρόμους και γέφυρες, καθώς η νέα βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Δυτική Ελλάδα είναι η περιοχή που θα δεχτεί τα ισχυρότερα φαινόμενα σήμερα, ενώ έντονες καταιγίδες αναμένονται και στην Ανατολική Μακεδονία.

Στην Αττική, παρά τον ηλιόλουστο πρωινό καιρό, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες αργότερα τη νύχτα, ενδεχομένως και ισχυρές.

Αύριο Πέμπτη, σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Μακεδονία και η Θράκη, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Την Παρασκευή, το μέτωπο θα κινηθεί προς Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Στην Αττική, αναμένονται διαλείπουσες καταιγίδες τις επόμενες δύο ημέρες.

Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα υποχωρήσει, αν και πιθανές καταιγίδες θα σημειωθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή προβλέπεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με σταδιακή εκκαθάριση του ουρανού και περιορισμό των φαινομένων.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Eκ νέου συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος), πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

