Κακοκαιρία «Adel»: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Μαθράκι - Φωτογραφίες

Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι στο Μαθράκι, στα βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν υδροστρόβιλος σχηματίστηκε κοντά στις ακτές του μικρού νησιού την Τετάρτη (26/11).

Από το φυσικό φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ενώ η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel».

Ο υδροστρόβιλος όπως καταγράφηκε από το Μαθράκι. Facebook / Kostas Mastoras

Ο υδροστρόβιλος «έσπασε» όταν έφτασε στο νησί. Facebook / Kostas Mastoras

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

