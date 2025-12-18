Αυστραλία: Απετράπη νέα τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αυστραλιανές αρχές μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ με 16 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο ένας από τους δύο ένοπλους, ενώ απετράπη τελευταία στιγμή νέο «χτύπημα».

Αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες, εμβόλισαν αυτοκίνητο γεμάτο άνδρες που «σχεδίαζαν βίαιες ενέργειες στην παραλία Μπόνταϊ» συλλαμβάνοντας τους 7 επιβαίνοντες.

Πλάνα δείχνουν αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με καμουφλαρισμένες στολές να περνάνε χειροπέδες στους άνδρες που φέρεται να κατευθύνονταν προς τη διάσημη παραλία.

BREAKING ??



Heavily armed counter terrorism police in Liverpool, Sydney have intercepted a group of Muslim men who had travelled from Melbourne



Sky News reports that police had intelligence that they were travelling to BONDI BEACH pic.twitter.com/k3qgr5vcwi — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) December 18, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αστυνομικό όχημα Land Cruiser χρησιμοποιήθηκε για να συγκρουστεί με ένα λευκό Hyundai που μετέφερε μερικούς από αυτούς.

Εθεάθησαν στο έδαφος με χειροπέδες, αφού οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν σε μια διασταύρωση στην πόλη του Λίβερπουλ.

BREAKING: ???



SYDNEY: ??



Australia: Counterterrorism units arrested 2 men in the city of Liverpool in Australia, following intelligence that they planned to go to Bondi Beach.



The men drove all the way from Melbourne to reach Bondi Beach. pic.twitter.com/hQhASELuiC — Shiri_Sabra (@sabra_the) December 18, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έλαβε πληροφορίες ότι τα άτομα σχεδίαζαν να πάνε στην παραλία Μπόνταϊ μετά το ταξίδι τους στη Μελβούρνη.

Οι αρχές αποκάλυψαν ότι «πιθανώς σχεδιάζονταν μια βίαιη ενέργεια», αλλά δήλωσαν ότι δεν βρήκαν καμία σύνδεση με την τρέχουσα αστυνομική έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στο Μπόνταϊ.

Ο Sajid Akram, 50 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς στο σημείο του συμβάντος, και ο 24χρονος γιος του Naveed, διέπραξαν τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην πρόσφατη ιστορία της Αυστραλίας.

Ο Naveed τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία, αλλά αναρρώνει. Κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο και μία κατηγορία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας.

Μεταξύ των κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν είναι 40 κατηγορίες για πρόκληση τραυματισμών με πρόθεση δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε ή κοντά σε κτίριο, χρήση πυροβόλου όπλου με πρόθεση πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών και δημόσια επίδειξη τρομοκρατικού συμβόλου.

Διαβάστε επίσης