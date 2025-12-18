Αυστραλία: Απετράπη νέα τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο
Οι πληροφορίες που έλαβαν οι αυστραλιανές αρχές απέτρεψαν νέα σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στη διάσημη παραλία - Δεν φαίνεται να συνδέεται με το τρομοκρατικό χτύπημα της Κυριακής
Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αυστραλιανές αρχές μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ με 16 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο ένας από τους δύο ένοπλους, ενώ απετράπη τελευταία στιγμή νέο «χτύπημα».
Αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες, εμβόλισαν αυτοκίνητο γεμάτο άνδρες που «σχεδίαζαν βίαιες ενέργειες στην παραλία Μπόνταϊ» συλλαμβάνοντας τους 7 επιβαίνοντες.
Πλάνα δείχνουν αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με καμουφλαρισμένες στολές να περνάνε χειροπέδες στους άνδρες που φέρεται να κατευθύνονταν προς τη διάσημη παραλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αστυνομικό όχημα Land Cruiser χρησιμοποιήθηκε για να συγκρουστεί με ένα λευκό Hyundai που μετέφερε μερικούς από αυτούς.
Εθεάθησαν στο έδαφος με χειροπέδες, αφού οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν σε μια διασταύρωση στην πόλη του Λίβερπουλ.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έλαβε πληροφορίες ότι τα άτομα σχεδίαζαν να πάνε στην παραλία Μπόνταϊ μετά το ταξίδι τους στη Μελβούρνη.
Οι αρχές αποκάλυψαν ότι «πιθανώς σχεδιάζονταν μια βίαιη ενέργεια», αλλά δήλωσαν ότι δεν βρήκαν καμία σύνδεση με την τρέχουσα αστυνομική έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στο Μπόνταϊ.
Ο Sajid Akram, 50 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς στο σημείο του συμβάντος, και ο 24χρονος γιος του Naveed, διέπραξαν τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην πρόσφατη ιστορία της Αυστραλίας.
Ο Naveed τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία, αλλά αναρρώνει. Κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο και μία κατηγορία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας.
Μεταξύ των κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν είναι 40 κατηγορίες για πρόκληση τραυματισμών με πρόθεση δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε ή κοντά σε κτίριο, χρήση πυροβόλου όπλου με πρόθεση πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών και δημόσια επίδειξη τρομοκρατικού συμβόλου.