ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Υποβλήθηκαν 1934 οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση 132 μόνιμων προσλήψεων σε ΑΑΔΕ και ΚΕΠ, και απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 69/18.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.934 αιτήσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία, στον πίνακα που ακολουθεί.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Να αναφερθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Οι ειδικότητες

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται θέσεις σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Διοικητικού - Οικονομικού
  • Διοικητικού (Νομικών)
  • Οικονομικού
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Διοικητικού - Λογιστικού
  • Εφοριακών
  • Τελωνειακών
  • Διοικητικού Λογιστικού

