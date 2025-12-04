Η ιδιαίτερη αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα στον πρώτο αγοραστή της «Ιθάκης»

Γεμάτη μηνύματα και ειδήσεις ήταν η χθεσινή (04/12) παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς.

Ο πρώην πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε μία κατάμεστη αίθουσα, συνδύασε τη λογοτεχνική διάσταση του έργου του με πολιτικές αναφορές, «εξαπολύοντας» δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και καλώντας σε μία «νέα μεταπολίτευση» και ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου.

Αργότερα, υπέγραψε βιβλία ανθρώπων που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση, με την αφιέρωση στον πρώτο άνθρωπο που αγόρασε την «Ιθάκη», να ξεχωρίζει.

«Στον πρώτο αγοραστή της Ιθάκης, Μιχάλη, με πολλή αγάπη», ήταν το μήνυμα που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στον πολίτη, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τα Τρίκαλα στην Αθήνα και ήταν ο πρώτος που αγόρασε την Ιθάκη.

Κληθείς να σχολιάσει αν του είπε κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι προσπάθησε να τού το χαρίσει «επειδή πήγε καλά, για να του φέρει γούρι», αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν δέχθηκε. «Πιστεύω ο Αλέξης ήθελε να μιλήσει για την επιστροφή του (σ.σ.: με το βιβλίο), πανηγυρίζουμε», σχολίασε.

«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη, έφυγα από το πατρικό μου, στα Τρίκαλα, για να είμαι σήμερα πρωί – πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είχε πει.

