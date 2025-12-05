Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηγουμενίτσας δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το βράδυ της Πέμπτης (04/12) οι αστυνομικοί εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό και συνεπιβάτη τους κατηγορούμενος, δύο αλλοδαπούς, που στερούνται νόμιμων διατυπώσεων για την είσοδό τους στη χώρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, διακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι παρέλαβαν τους παραπάνω, οι οποίοι είχαν εισέλθει νωρίτερα παράνομα στη χώρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, με τελικό προορισμό το Μεσολόγγι.

Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, χρηματικό ποσό -100- ευρώ καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Άπαντες οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

