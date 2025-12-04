Poorstacy: Συνελήφθη η σύντροφος του ράπερ μετά την αυτοκτονία του στη Φλόριντα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον θάνατο του ράπερ Poorstacy καθώς η μητέρα του παιδιού του, Νικόλ Γκρίκστας, συνελήφθη στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η σύλληψη της έγινε λίγες ημέρες μετά την αυτοκτονία του νεαρού καλλιτέχνη που αφαίρεσε τη ζωή του στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμεναν.

Σύμφωνα με έγγραφο της αστυνομίας που δημοσιεύει το TMZ, η 24χρονη φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που προηγήθηκαν τη μοιραία νύχτα. Η ίδια και ο ράπερ Poorstacy – κατά κόσμον Καρλίτο Μίλφορτ Τζούνιορ – έκαναν χρήση ουσιών, όπως κοκαΐνη, Xanax και MDMA, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Στην ίδια κατάθεση η Γκρίκστας υποστήριξε ότι τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου μάλωσε άσχημα με τον ράπερ με το ζευγάρι να ανταλλάσσει εκατέρωθεν κατηγορίες για απιστία. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια, ο ράπερ την κατηγόρησε ότι έκρυβε ναρκωτικά. Στη συνέχεια αφαίρεσε τα ρούχα της χωρίς εκείνη να το θέλει, την έψαξε για ουσίες και τη χτύπησε. Η ίδια είπε ότι ο Poorstacy σημάδευε πότε εκείνη και πότε τον εαυτό του με όπλο, πριν τελικά στρέψει το όπλο στο κεφάλι του και πυροβοληθεί θανάσιμα.

Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου, βρήκε στο δωμάτιο ναρκωτικά, παιδικά παιχνίδια και ένα γεμάτο πιστόλι. Μετά την αυτοψία του χώρου, οι Αρχές κατέληξαν ότι και οι δύο γονείς είχαν αφήσει το παιδί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της Γκρίκστας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το TMZ, το παιδί βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενών.