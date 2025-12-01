Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy
Υπάρχουν αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου
Νεκρός σε ηλικία μόλις 26 ετών εντοπίστηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ο ράπερ Poorstacy, με αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία.
Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί αλλά πολλοί fans του αφήνουν σχόλια στην πιο πρόσφατη ανάρτηση του Poostacy στο Instagram υποδηλώνουν ότι πιστεύουν πως μπορεί να πέθανε από αυτοκτονία.
Ο Poorstacy, κατά κόσμον Carlito Milfort, ήταν ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης από το Παλμ Μπιτς που συνδύαζε διαφορετικά μουσικά είδη, όπως emo rap, punk rock και punk rap.
Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy, καθώς και μια σειρά συνεργασιών με τον Travis Barker.
Ο Poorstacy και ο Travis συνεργάστηκαν σε τρία τραγούδια, με το πιο δημοφιλές να ονομάζεται «Choose Life».