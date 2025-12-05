Λίβανος: Υπέρ της διπλωματικής προσέγγισης με το Ισραήλ τάχθηκε η Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε την Παρασκευή (05/12) ότι το κίνημά του υποστηρίζει τη διπλωματική προσέγγιση της κυβέρνησης του Λιβάνου για να τεθεί τέλος στα ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας, τα οποία συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν από έναν χρόνο.

Η Βηρυτός επέλεξε "τη διπλωματία για να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα" και "εμείς στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση", δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα "λάθος" τον διορισμό ενός Λιβανέζου πολίτη στην επιτροπή εποπτείας της εκεχειρίας.

Πρώτες άμεσες συζητήσεις έπειτα από δεκαετίες

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι συμμετείχαν την Τετάρτη (04/12) για πρώτη φορά σε συνεδρίαση αυτού του οργάνου, η οποία παρουσιάστηκε ως οι πρώτες απευθείας συζητήσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν επίσημα σε εμπόλεμη κατάσταση.

