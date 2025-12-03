Ισραήλ-Λίβανος: Άμεσες συνομιλίες πολιτικών αξιωματούχων μετά από 40 και πλέον χρόνια

«Η σημερινή συνάντηση στον Λίβανο αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να τεθούν τα θεμέλια για μια σχέση και οικονομική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν

Θέα του τείχους που διαχωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ στις 23 Ιανουαρίου 2025. 

AP Photo/Ariel Schalit
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (03/12) οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων πολιτικών αξιωματούχων μετά από 40 και πλέον χρόνια, στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο.

«Η σημερινή συνάντηση στον Λίβανο αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να τεθούν τα θεμέλια για μια σχέση και οικονομική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό χαιρέτισε τη συνάντηση αυτή μιλώντας για ένα «σημαντικό βήμα» στον μηχανισμό παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός. «Όλα τα μέρη χαιρέτισαν αυτή τη συμμετοχή (...) ως σημαντικό βήμα», έγραψε η πρεσβεία στο X, αναφερόμενη στη συμμετοχή στον μηχανισμό του πρώην πρεσβευτή του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Σιμόν Καράμ, και του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ούρι Ρέσνικ, ως πολιτικών συμμετεχόντων.

Μια πηγή τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στη συνάντηση συμμετέχει και η απεσταλμένη των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους.

Συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ

Η σημερινή συνάντηση πολιτικών των δύο χωρών, που παραμένουν από τεχνική άποψη σε κατάσταση πολέμου, έγινε ενώ το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση στον Λίβανο, όπου συνεχίζει να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία. Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα με στόχο όπως λέει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζει την περιοχή, παραβιάζοντας έτσι την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος, στις 27 Νοεμβρίου 2024, στον πόλεμο μεταξύ τους.

Για εβδομάδες, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια πιθανή επικείμενη νέα ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την αποστολή εκπροσώπου για συνάντηση με πολιτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους του Λιβάνου, μια «πρώτη προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια βάση σχέσεων και οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο». Ο Νετανιάχου «ανέθεσε στον μεταβατικό διευθυντή του Συμβουλίου εθνικής ασφαλείας να στείλει εκπρόσωπο εκ μέρους του σε μία συνάντηση με κυβερνητικούς και οικονομικούς αξιωματούχους στον Λίβανο», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένας μη στρατιωτικός θα ηγείται στο εξής της αντιπροσωπείας του στον μηχανισμό που έχει επιφορτιστεί με την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, έπειτα από απαίτηση των ΗΠΑ που είναι επικεφαλής του μηχανισμού.

Ο Λίβανος εκπροσωπείτο μέχρι τώρα στις συναντήσεις του μηχανισμού από στρατιωτικούς οι οποίοι αποφεύγουν κάθε άμεση επαφή με την ισραηλινή πλευρά.

«Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν αποφάσισε να αναθέσει στον πρώην πρεσβευτή Σιμόν Καράμ να προεδρεύσει της λιβανικής αντιπροσωπείας στις συναντήσεις του μηχανισμού», ανέφερε σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος της λιβανικής προεδρίας Νατζάτ Σαραφεντίν. Η εκπρόσωπος διευκρίνισε πως η απόφαση αυτή ελήφθη «έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ (…) και αφού ενημερώθηκε ότι το Ισραήλ αποδέχεται να προσθέσει έναν μη στρατιωτικό στην αντιπροσωπεία του».

Joseph Aoun

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στις 26 Νοεμβρίου 2025.

AP/Hussein Malla

Τον Νοέμβριο, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπαράκ είπε ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για τη μείωση των εντάσεων.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου είχε δηλώσει έτοιμος για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, σπάζοντας ένα ταμπού μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν σε κατάσταση πολέμου. Το 1983, μετά την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο, οι δύο χώρες είχαν άμεσες επαφές που οδήγησαν στην υπογραφή συμφωνίας που περιέγραφε την καθιέρωση σχέσεων μεταξύ τους, αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ.

