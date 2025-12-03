Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες

Ένα φορτηγό που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια διασχίζει την αιγυπτιακή πύλη του συνοριακού σταθμού της Ράφα, κατευθυνόμενο προς έλεγχο από τις ισραηλινές αρχές πριν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025.

Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει «μέσα στις επόμενες ημέρες» για να επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να περάσουν στην Αίγυπτο, κατ' εφαρμογήν μέτρου που περιλαμβάνεται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

«Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ' εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο», ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, η οποία ανήκει στο ισραηλινό υπουργείο Αμυνας και είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Cogat διευκρινίζει ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ενωση.