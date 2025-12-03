Η Αίγυπτος διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα

Μπουλντόζες περιμένουν να περάσουν την αιγυπτιακή πύλη του συνοριακού σταθμού της Ράφα προς τη Γάζα, μετά από συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός, Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025.

Επίσημη πηγή της Αιγύπτου διέψευσε πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει «μέσα στις επόμενες ημέρες» αποκλειστικά για την έξοδο Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, η οποία ανήκει στο ισραηλινό υπουργείο Αμυνας και είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στον παλαιστινιακό θύλακαείχε δηλώσει: «Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ' εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο».

Η Cogat διευκρίνιζε ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πηγή της κρατικής υπηρεσίας ενημέρωσης της Αιγύπτου αρνήθηκε ότι υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και το Κάιρο για το θέμα και προειδοποίησε: «Αν υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος, η κίνηση θα γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ».

Το άνοιγμα της Ράφα αποτελεί πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων

Το πέρασμα της Ράφα είχε ανοίξει προσωρινά τον Ιανουάριο 2025, κατά την προηγούμενη δίμηνη εκεχειρία, για να επιτραπεί η έξοδος ορισμένων κατοίκων της Γάζας που είχαν σχετική άδεια, κυρίως για ιατρικούς λόγους, και για την είσοδο φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πέραν του ότι προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, το άνοιγμα της Ράφα αποτελεί πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το συνοριακό πέρασμα από την παλαιστινιακή πλευρά από τον Μάιο 2024 και ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιείτο για «τρομοκρατικούς στόχους», κυρίως για την εισαγωγή όπλων.

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Συνορεύει με την έρημο του Σινά.

Η πρόσβαση από την πλευρά της Αιγύπτου είναι σημαντική για τα μέλη των διεθνών ανθρωπιστικών αποστολών και για τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και κυρίως καύσιμα, απαραίτητα για την καθημερινή ζωή σε μία περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

