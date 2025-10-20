Καιρός: Φθινόπωρο.. 72 ωρών - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Τετάρτη

Ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα κινηθεί σε φθινοπωρινά μοτίβα, με αστάθεια και τοπικά έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερα στις κεντρικές, νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα η κακοκαιρία εντοπίζεται κυρίως νότια και θα κινηθεί ανατολικά, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Η υπόλοιπη χώρα θα έχει καλύτερες καιρικές συνθήκες, με μικρή πιθανότητα βροχής κυρίως στα βόρεια.

Στην Αττική οι βροχές θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το φαινόμενο να παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα για καταιγίδες είναι μικρή, με θερμοκρασίες γύρω στους 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, φέρνοντας άστατο καιρό με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα κινηθεί προς τα νοτιοανατολικά, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κοντά στη θάλασσα. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν μέχρι την Πέμπτη, οπότε και θα υπάρξει γενική βελτίωση του καιρού.

Την 28η Οκτωβρίου φαίνεται να περνάει σύντομη διαταραχή από τα βόρεια και ανατολικά, χωρίς όμως να αναμένεται μεγάλη διάρκεια ή ένταση των φαινομένων. Κοντά στις ημέρες του Αγίου Δημητρίου ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και ευνοϊκός για υπαίθριες δραστηριότητες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.