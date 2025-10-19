Καιρός – Κολυδάς: Το ανάποδο «Π» έρχεται και φέρνει κακοκαιρία – Προσοχή αυτές τις δύο ημέρες

Να είστε σε εγρήγορση και να έχετε τις ομπρέλες κοντά σας, καθώς θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες σε πολλές περιοχές της επικράτειας, τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ τη Δευτέρα (20/10), έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), αναμένεται σταδιακή αλλά πρόσκαιρη βελτίωση, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα –σε σχήμα ανάποδου «Π»– που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Από την Παρασκευή μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση του καιρού, με τον Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο για «καλοκαιρινό» σκηνικό του Αγίου Δημητρίου.

?ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ- "Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

✅ Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια . Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο . Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από… pic.twitter.com/N2Y0TyNboK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 19, 2025

