Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

Με βροχές και, κατά τόπους, ισχυρές καταιγίδες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ την Δευτέρα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) αναμένεται σταδιακή αλλά πρόσκαιρη βελτίωση, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Από την Παρασκευή μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση του καιρού, με τον Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο για «καλοκαιρινό» σκηνικό του Αγίου Δημητρίου.

Καταλήγοντας, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

?ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ- "Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

✅ Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια . Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο . Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από… pic.twitter.com/N2Y0TyNboK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 19, 2025

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για Δευτέρα και Τρίτη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

