Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Με βροχές ξεκίνησε ο καιρός από το πρωί της Κυριακής στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Αττική και Σποράδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες σε Πελοπόννησο και Επτάνησα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά αναμένεται μία «ζώνη βροχή» από το νότιο Ιόνιο, την Αττική μέχρι την Μυτιλήνη και την Λήμνο, ενώ σε Ζάκυνθο και δυτική ΝΔ Πελοπόννησο θα σημειωθούν έντονες καταιγίδες.

Το βράδυ της Κυριακής τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς τις Κυκλάδες και ανατολικότερα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει στους 19 βαθμούς, στα νότια τους 28 και στα βόρεια από 15 έως 21 βαθμούς.

Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει από 18 έως και 20 βαθμούς και στα ανατολικά από 18 έως και 24 (στα νότια τμήματα).

Τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έχουμε επίσης βροχές σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Αττική και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα δείξει μια εμμονή στην Πελοπόννησο η οποία χρειάζεται προσοχή.

Η θερμοκρασία στα νότια νησιωτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιμές θα είναι φυσιολογικές.

Την Τρίτη υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε βροχές στη δυτική Ελλάδα, όπως και την Τετάρτη, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης ο καιρός θα βελτιωθεί από τα δυτικά.

Από 24/10 έως και 29/10 η τάση είναι να έχουμε ένα νέο πέρασμα από βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για Δευτέρα και Τρίτη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

