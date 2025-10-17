Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Σε κλοιό κακοκαιριών θα παραμείνει η χώρα μας μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως εξηγεί, δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος της επικράτειας, με βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους.

Το πρώτο κύμα έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται στο Ιόνιο, όπου έχουν σχηματιστεί πυρήνες καταιγίδων. Το βαρομετρικό χαμηλό που τις συνοδεύει κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά, επηρεάζοντας τις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Σήμερα Παρασκευή, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα — κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τα δυτικά-νότια παράλια της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος, με παροδικές συννεφιές και τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις, ενώ στο Αιγαίο δεν αναμένονται αξιόλογες εντάσεις. Οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές στα βόρεια τις πρωινές ώρες, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου — σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 14 βαθμούς.

Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες, τοπικές βροχές χωρίς ιδιαίτερη ένταση, ωστόσο θα απαιτείται προσοχή λόγω ολισθηρότητας στους δρόμους. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο «κλειστός» αλλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Νέο κύμα από την Κυριακή

Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στο εσωτερικό της χώρας και στα δυτικά, ωστόσο κάποιες βροχές θα συνεχιστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από την Κυριακή όμως, ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει εκ νέου τη χώρα από το Ιόνιο προς το Αιγαίο, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα έως και την Τρίτη.

Οι καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθούν μέτριες βροχές. Παράλληλα, μια «λωρίδα» κακοκαιρίας θα διασχίζει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δημιουργώντας έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση: στα βόρεια η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 17 βαθμούς, ενώ στα νότια θα κυριαρχούν πιο ήπιες και θερμές συνθήκες.

Όπως όλα δείχνουν, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο καιρός θα σταθεροποιηθεί, οδηγώντας μας στο γνωστό «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου». Από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου, αναμένεται βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.