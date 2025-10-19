Καιρός: Το χαμηλό βαρομετρικό φέρνει καταιγίδες- Πότε έρχεται το «Αγιοδημητριάτικο καλοκαιράκι»

Καταιγίδες αναμένονται σήμερα Κυριακή και τη Δευτέρα και στην Αττική.

Καιρός: Το χαμηλό βαρομετρικό φέρνει καταιγίδες- Πότε έρχεται το «Αγιοδημητριάτικο καλοκαιράκι»
Το χαμηλό βαρομετρικό που χτυπά την χώρα μας, φέρνει μαζί του ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα χτυπήσει την επικράτεια, έως και τα μέσα στης επόμενης εβδομάδας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθούν σήμερα Κυριακή. Πρόκειται για ένα χαμηλό βαρομετρικό που το Σάββατο βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου, νότια της Σικελίας και κινείται νότια, νοτιανατολικά. Την Κυριακή αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις αρχικά στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα και ακολούθως τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, ακόμα και την Εύβοια.

Καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή και τη Δευτέρα και στην Αττική.

Από την Τρίτη σταδιακά θα υπάρχει εξασθένιση του καιρού.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά και τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα κινηθεί με δύο κύματα αστάθειας: το πρώτο από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, και το δεύτερο από την Τετάρτη προς Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σταδιακά, όμως, θα αρχίσει να διακρίνεται μια αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φέρει έναν πιο ζεστό και «καλοκαιρινό» καιρό προς τις μέρες του Αγίου Δημητρίου.

«Όπως όλα δείχνουν, από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, με ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες», όπως τόνισαν τόσο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, όσο και ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

