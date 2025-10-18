Καιρός: Ξανά κακοκαιρία από την Κυριακή αλλά με το… καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου οι παρελάσεις

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σήμερα (18/10), ο καιρός θα παραμείνει άστατος αλλά σταδιακά θα βελτιωθεί, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και τα βόρεια. Οι βροχές θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σηματοδοτώντας το τέλος του πρώτου κύματος.

Από την Κυριακή, όμως, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα, ξεκινώντας από το Ιόνιο και φτάνοντας μέχρι το Αιγαίο.

Το κύμα θα διαρκέσει έως την Τρίτη, πλήττοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, με καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Πάντως, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, όπως φαίνεται και στο γράφημα σε πραγματικό χρόνο του εργαλείου πρόγνωσης, wxcharts.com.

«Όπως όλα δείχνουν, από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, με ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες», όπως τόνισαν τόσο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, όσο και ο Θοδωρής Κολυδάς.