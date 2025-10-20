Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

Ο καιρός στην Ελλάδα διατηρείται σε φθινοπωρινό μοτίβο, με έντονα καιρικά φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στη Δυτική και Νότια χώρα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας σημαντικά τη Δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Το βαρομετρικό χαμηλό που παραμένει στο Ιόνιο προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες σήμερα επικεντρώνονται στο Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς και στις Δυτικές Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Τρίτης, όταν το χαμηλό θα κινηθεί ανατολικά και θα προκαλέσει τοπικά έντονες καταιγίδες στο Νότιο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη, αναμένεται νέα διαταραχή που θα φέρει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας για τον μήνα. Αρχικά θα επηρεάσει τη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα επεκταθεί γρήγορα ανατολικά, επηρεάζοντας τη Νότια Ελλάδα και τανησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως την Πέμπτη. Το συγκεκριμένο κύμα ακολουθεί το σχήμα «ανάποδο Π», με τα βασικά φαινόμενα να εντοπίζονται σε δυτικά, νότια και ανατολικάνησιωτικά τμήματα της χώρας.

Από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν κατά6 έως8 βαθμούς Κελσίου τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 28°C και πιθανώς έως τους30°C προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτή η περίοδος ζεστού καιρού αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ ήδη υπάρχει πρόβλεψη για νέα διαταραχή γύρω στις 27-28 Οκτωβρίου.

Η παρατεταμένη εναλλαγή ανάμεσα σε κύματα κακοκαιρίας και διαστήματα ανόδου της θερμοκρασίας υπογραμμίζει την αυξημένη αστάθεια του καιρού αυτή την περίοδο, καθιστώντας σημαντική την τακτική ενημέρωση για τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης