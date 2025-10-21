Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Μυτιλήνη και νοτιότερα) και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές έως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και έως το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη όπου το πρωί στη δυτική Κρήτη ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πλησιάζει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Καλοκαιρινό σκηνικό του Αγίου Δημητρίου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλια έρχεται κακοκαιρία ανάποδου «Π», που θα διαρκέσει περίπου ένα 48ωρο, την Τετάρτη και την Πέμπτη, αλλά η εβδομάδα θα κλείσει με σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Ο καιρός της εβδομάδας: «Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ).»

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Τρίτη 21 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, κυρίως τη νότια, σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις στα βόρεια θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς το πρωί στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025
Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας μέχρι το μνημείο - Πρόστιμα έως και 40.000 ευρώ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Ειδική σήμα Δακτυλίου: Ξεκίνησε η έκδοσή του – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα σε «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ

03:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα – Δείτε την προκήρυξη

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

02:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: 85χρονη παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από όχημα που οδηγούσε 60χρονη

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

01:52ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ

01:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να προλάβει την Κίνα στην κατάκτηση της Σελήνης – Η NASA ψάχνει νέες συνεργασίες

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρά κέρδη στη Wall Street – Επιστρέφει η αισιοδοξία για τα τριμηνιαία αποτελέσματα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Νίκη για Τραμπ – Εφετείο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος μπορεί να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ

00:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει ντυμένους για το Halloween να τρομοκρατούν οικογένεια

23:57LIFESTYLE

Ο Κρητικός τραγουδιστής έφερε σε δύσκολη θέση την Παπαρίζου: Διάλογος με αμηχανία στο The Voice

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

23:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Πέθανε ξαφνικά ο 29χρονος διάσημος γκραν μάστερ στο σκάκι

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

23:57LIFESTYLE

Ο Κρητικός τραγουδιστής έφερε σε δύσκολη θέση την Παπαρίζου: Διάλογος με αμηχανία στο The Voice

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

10:51LIFESTYLE

Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα - Γιατί διεκδικεί 600.000 ευρώ

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ