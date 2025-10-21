Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

Άστατος είναι ο καιρός με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε πολλές περιοχές των Κυκλάδων και βροχή -κατά διαστήματα έντονη- στην Αττική.

Όμως, ο καιρός τις επόμενες ώρες αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση στην Αττική. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα υπάρξουν στιγμές ηλιοφάνειας από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι τα 2 - 3 μποφόρ.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αύριο Τετάρτη έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, που θα διαρκέσει έως το πρωί της Πέμπτης και φαίνεται να μην επηρεάζει την Αττική. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά, δίνοντας βροχές και καταιγίδες.

Ο καιρός θα βελτιωθεί ξανά την Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες έως και τις 26 Οκτωβρίου, που είναι του Αγίου Δημητρίου.