Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

Σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα μας από την Κυριακή (19/10).

Σύμφωνα με το meteo.gr, αύριο, Τρίτη (21/10) αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας με σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ στα πελάγη.

Η αναλυτική πρόγνωση για την Τρίτη (21/10)

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και δυτικά θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 17 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά και από βόρεια προς νότια θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το πρωί. Στη συνέχεια η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων, ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους είναι μικρή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Καλοκαιρινό σκηνικό του Αγίου Δημητρίου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλια έρχεται κακοκαιρία ανάποδου «Π», που θα διαρκέσει περίπου ένα 48ωρο, την Τετάρτη και την Πέμπτη, αλλά η εβδομάδα θα κλείσει με σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Ο καιρός της εβδομάδας: «Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ).»

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Το δεύτερο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του την Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια, με τον καιρό να βελτιώνεται προς την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές.

Καταλήγοντας ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε λόγο για «μίνι καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου.

?ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025

