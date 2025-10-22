Καιρός: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο στην χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα να σημειώνονται, κυρίως, στη Ν-ΝΔ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 23 και στα νότια τους 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή (24/10), σύντομες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην κεντρική και τη νότια χώρα θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο (25/10), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και ίσως ασθενείς παροδικές βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (26/10), μόνο στη Δ-ΒΔ Ελλάδα είναι πιθανό νε εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ με ένταση 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Με ανοιξιάτικο καιρό θα υποδεχτούμε την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα».

Παράλληλα, υπογραμμίσει πως: «Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη. Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».

Διαβάστε επίσης