Viral το βίντεο με τα δύο κανό στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι

Τις πληγές τους μετρούν στο Μεσολόγγι, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα τις κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και κτίρια.

Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει.

Η κακοκαιρία έπληξε ακόμη και το κέντρο της πόλης.

Τι τελευταίες ώρες έγινε Viral το βίντεο με τους δύο κατοίκους να κάνουν κανό στους πλημμυρισμένους δρόμους.

⛈️?Απίστευτες εικόνες στο #Μεσολόγγι .



❗️Πήραν τα καγιάκ και κατευθύνονται προς το #Δημαρχείο! Οι #Μεσολογγίτες πνίγηκαν πάλι σήμερα, αλλά δεν χάνουν το χιούμορ τους.



Πηγη: Γιώργος Κασσαβέτης pic.twitter.com/jSi5RJZLl2 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 23, 2025

Μεσολόγγι: Μετρούν ζημιές και απώλειες κάτοικοι και καταστηματάρχες

Η νύχτα της Πέμπτης βρήκε το Μεσολόγγι πλημμυρισμένο, με κατοίκους και καταστηματάρχες σε απόγνωση, να μετρούν ζημιές και απώλειες, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή το απόγευμα.

Πλημμυρισμένα καταστήματα, βρεγμένα εμπορεύματα, κατεστραμμένος εξοπλισμός και στο πρόσωπο των ανθρώπων μια σιωπηλή αγωνία. Επί ώρες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά με σκούπες και κουβάδες, βλέποντας τον μόχθο τους να χάνεται μέσα στη λάσπη. «Μέσα σε λίγα λεπτά μπήκε το νερό και με κόπο προσπαθούμε να σώσουμε πανάκριβα μηχανήματα», δήλωσε επαγγελματίας στο sinidisi.gr.

Μεσολόγγι: Η τέταρτη μεγάλη πλημμύρα σε μια δεκαετία

«Είναι η τέταρτη φορά από το 2016 που γινόμαστε μάρτυρες της ίδιας κατάστασης στο Μεσολόγγι», επισημαίνουν αγανακτισμένοι επαγγελματίες, βλέποντας για ακόμη μια φορά τα καταστήματά τους να πλημμυρίζουν.

«Κι όμως, μετά τη μεγάλη πλημμύρα του 2016 διατέθηκαν -και διαφημίστηκαν-εκατομμύρια ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων. Σήμερα αποδεικνύεται πως, είτε τα έργα αυτά δεν έγιναν όπως έπρεπε, είτε δεν επαρκούν για να προστατεύσουν τους πολίτες».

Η κακοκαιρία μπορεί σιγά σιγά να κοπάζει, όμως το αποτύπωμά της είναι βαρύ. Στα πρόσωπα των ανθρώπων που κρατούν ανοιχτά τα μικρά τους μαγαζιά, εκείνων που παλεύουν κάθε μέρα να σταθούν όρθιοι, αποτυπώνεται σήμερα κάτι περισσότερο από κόπωση - μια βουβή θλίψη, μα και μια αξιοπρέπεια που δεν λυγίζει.

Διαβάστε επίσης