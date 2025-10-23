Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

Αποκαρδιωτικές εικόνες επικρατούν στο Μεσολόγγι, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα τις κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη, με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να μετρούν τις πληγές τους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στο Μεσολόγγι tempo24

Κλειστά αύριο τα σχολεία στο Μεσολόγγι

Με Απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

Κλειστά θα παραμείνουν:

Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου

Βρεφικός& Παιδικός σταθμός Πλώσταινας

1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου

2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου

ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)

1ο ΚΔΑΠ

ΚΔΑΜ ΑμΕΑ

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

ΣΑΕΚ

