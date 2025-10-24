Ξυλοδαρμός υπαλλήλου στο Μεσολόγγι κατά τον καθαρισμό από πλημμύρες – Καταγγελίες και αντιδράσεις

Θύμα επίθεσης από ομάδα αγνώστων έπεσε ένας δημοτικός υπάλληλος στο Μεσολόγγι, την ώρα που επιχειρούσε να καθαρίσει την πόλη από τα νερά.

Ο υπάλληλος ήταν ο χειριστής ενός μηχανήματος, όταν άγνωστοι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν σε τέτοιο βαθμό, που χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Την αποκάλυψη για το περιστατικό έκανε ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαρχης, σε ανάρτησή του στο facebook όπου αναφέρει πως «κατά τη διάρκεια της σφοδρής βροχόπτωσης και των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν το Μεσολόγγι την Πέμπτη (25.10.25), ένας χειριστής μηχανήματος του Δήμου, δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων».

Η ανάρτηση για τον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου στο Μεσολόγγι

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη! Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος.

»Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε. Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά. Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους».

Δήμαρχος Μεσολογγίου: «Ζητώ συγγνώμη - Οι Αλυκές είναι ο πυρήνας του προβλήματος»

«Οι Αλυκές είναι ο πυρήνας του προβλήματος», δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, που δηλώνει «είμαστε όλοι θυμωμένοι. Είμαστε όλοι πληγωμένοι. Και μαζί σας είμαι κι εγώ», αναφερόμενος στις πλημμύρες, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές της πόλης την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος ζητά «συγγνώμη» από όσους είδαν τα σπίτια και τα καταστήματά τους να καταστρέφονται: «Απόψε η πόλη μας πονά. Η ανατολική πλευρά είναι σε τραγική κατάσταση. Ακόμα και το Δημαρχείο έχει νερά μέσα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας την επίθεση εις βάρος του εργαζόμενου, την χαρακτηρίζει ως «τραγικό περιστατικό», προσθέτοντας πως: «Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν τον κοινό μας σκοπό».

Η ανάρτηση του δημάρχου Μεσολογγίου

«Δεν έχω μάθει να κρύβομαι.

Είμαστε όλοι θυμωμένοι. Είμαστε όλοι πληγωμένοι. Και μαζί σας είμαι κι εγώ.

Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ο Δήμαρχος θα ακούσει την αλήθεια. Γιατί αυτός έχει την ευθύνη να βρίσκει λύσεις. Είτε φταίει είτε δεν φταίει. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνω ολόκληρη.

Θέλω να ξέρετε ότι κάνω και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.

Το πρόβλημα που ζούμε δεν γεννήθηκε σήμερα. Είναι δεκαετιών. Ένας συνδυασμός σαθρών υποδομών, ανολοκλήρωτων έργων, ασυνεννοησίας φορέων και μιας πόλης που ποτέ δεν προστατεύτηκε όσο της άξιζε.

Είχαμε ένα ακραίο φαινόμενο και πρωτόγνωρο αλλά έπρεπε να έχουμε τις υποδομές για να καταπολεμήσουμε. Και δυστυχώς δεν τις έχουμε.

Οι Αλυκές είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Αν όμως όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να λειτουργούν, τότε οφείλουμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε:

Ή μένουμε θεατές ή απαιτούμε λύση ριζική και μόνιμη.

Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι το ζήτημα θα λυθεί σε έναν χρόνο. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ κάτι άλλο:

Ότι δεν θα σταματήσω λεπτό, μέχρι το κράτος, οι υπηρεσίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν τις ευθύνες και να δώσουν τα χρήματα και τα έργα που απαιτούνται.

Και τα έργα είναι πολλά και τα χρήματα περισσότερα . Το κράτος πρέπει να ανταποκριθεί και να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα μας.

Από την πρώτη ημέρα καταγράψαμε τα προβλήματα, πιέσαμε, καταθέσαμε, προειδοποιήσαμε. Και τώρα ξανά θα απαιτήσουμε γενναία χρηματοδότηση για μια ολιστική λύση. Όχι μπαλώματα.

Σήμερα δεν είναι ώρα για μικροπολιτική, ούτε για να ψάχνουμε πρόχειρους ενόχους. Είναι ώρα για συγγνώμη, ευθύνη και δράση.

Ζητώ ειλικρινά ΣΥΓΓΝΩΜΗ από όσους είδαν τα σπίτια και τα καταστήματά τους να καταστρέφονται. Απόψε η πόλη μας πονά. Η ανατολική πλευρά είναι σε τραγική κατάσταση. Ακόμα και το Δημαρχείο έχει νερά μέσα. Το Μεσολόγγι δεν αξίζει αυτή την εικόνα. Και αυτό θα κάνουμε τα πάντα να αλλάξει.

Έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας:

– Να διχαστούμε και να αλληλοσπαραχτούμε για τις ευθύνες

ή

– Να σταθούμε όρθιοι, ενωμένοι, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να απαιτήσουμε λύση ως μια γροθιά.

Ως Δήμαρχος, επιλέγω τον δεύτερο δρόμο.

Από εδώ και πέρα, κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί. Τέρμα οι σκιές, τέρμα η ατιμωρησία. Θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

ΥΓ: Απόψε είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό. Χειριστής μηχανήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από επίθεση. Επίθεση και σε Αντιδήμαρχο. Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν τον κοινό μας σκοπό. Η πόλη χρειάζεται ενότητα γιατί μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε να φτιάξουμε την πόλη που ονειρευόμαστε.

Μεσολόγγι: Μετρούν ζημιές και απώλειες κάτοικοι και καταστηματάρχες

Η νύχτα της Πέμπτης βρήκε το Μεσολόγγι πλημμυρισμένο, με κατοίκους και καταστηματάρχες σε απόγνωση, να μετρούν ζημιές και απώλειες, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή το απόγευμα.

Πλημμυρισμένα καταστήματα, βρεγμένα εμπορεύματα, κατεστραμμένος εξοπλισμός και στο πρόσωπο των ανθρώπων μια σιωπηλή αγωνία. Επί ώρες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά με σκούπες και κουβάδες, βλέποντας τον μόχθο τους να χάνεται μέσα στη λάσπη. «Μέσα σε λίγα λεπτά μπήκε το νερό και με κόπο προσπαθούμε να σώσουμε πανάκριβα μηχανήματα», δήλωσε επαγγελματίας στο sinidisi.gr.

Μεσολόγγι: Η τέταρτη μεγάλη πλημμύρα σε μια δεκαετία

«Είναι η τέταρτη φορά από το 2016 που γινόμαστε μάρτυρες της ίδιας κατάστασης στο Μεσολόγγι», επισημαίνουν αγανακτισμένοι επαγγελματίες, βλέποντας για ακόμη μια φορά τα καταστήματά τους να πλημμυρίζουν.

«Κι όμως, μετά τη μεγάλη πλημμύρα του 2016 διατέθηκαν -και διαφημίστηκαν-εκατομμύρια ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων. Σήμερα αποδεικνύεται πως, είτε τα έργα αυτά δεν έγιναν όπως έπρεπε, είτε δεν επαρκούν για να προστατεύσουν τους πολίτες».

Η κακοκαιρία μπορεί σιγά σιγά να κοπάζει, όμως το αποτύπωμά της είναι βαρύ. Στα πρόσωπα των ανθρώπων που κρατούν ανοιχτά τα μικρά τους μαγαζιά, εκείνων που παλεύουν κάθε μέρα να σταθούν όρθιοι, αποτυπώνεται σήμερα κάτι περισσότερο από κόπωση - μια βουβή θλίψη, μα και μια αξιοπρέπεια που δεν λυγίζει.