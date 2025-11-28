Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής στην Πελοπόννησο - Πού έβρεξε περισσότερο

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel».

Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11) καταγράφηκαν περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, σε Φάληρο, Άλιμο και Πεντέλη έπεσαν 56 χιλιοστά βροχής.

Σε άλλες περιοχές της Αθήνας καταγράφηκαν μεταξύ 30 και 50 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως τις 12:00.

Έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκαν στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια. Στην Τακτικούπολη Τροιζήνας καταγράφηκαν 137 χιλιοστά βροχής, στο Κρανίδι 91mm και στη Λακωνία 69mm.

