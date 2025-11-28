Κακοκαιρία «Adel»: Έκλεισε δρόμος στη Λακωνία - Υπερχείλισε ο Βορβάς

Επικίνδυνες οι συνθήκες οδήγησης στην περιοχή

Κακοκαιρία «Adel»: Έκλεισε δρόμος στη Λακωνία - Υπερχείλισε ο Βορβάς
Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στη Λακωνία από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel» το πρωί της Παρασκευής (28/11), με τις αρχές να κλείνουν οδό λόγο υπερχείλισης χειμάρρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ευρώτα, ο δρόμος Βλαχιώτη – Σκάλας θα παραμείνει προσωρινά κλειστός στο ύψος της γέφυρας του Βορβά, λόγω υπερχείλισης του χειμάρρου και των επικίνδυνων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή.

Η κυκλοφορία διακόπτεται για λόγους ασφάλειας μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του νερού και να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

*Με πληροφορίες από patrisnews.com

