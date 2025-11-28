Κακοκαιρία Adel: Προσοχή στις ανατροφoδοτούμενες καταιγίδες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας ανατροφοδοτούμενων καταιγίδων που επηρεάζουν την περιοχή από τον Σαρωνικό κόλπο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, αναμένονται έντονα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, περιλαμβάνοντας ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και σημαντικές ποσότητες νερού.

Στο πρώτο μισό της ημέρας, η Αττική θα δεχθεί διαστήματα έντονης βροχόπτωσης και καταιγίδες που ενισχύονται από τον Σαρωνικό. Οι καταιγίδες αυτές αναμένεται να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλες ποσότητες νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και έκτακτων καταστάσεων.

Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα περιοριστούν χωρικά, μειώνοντας την ένταση και την έκταση των βροχοπτώσεων.

Η κακοκαιρία μετακινείται ανατολικότερα το Σάββατο, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επηρεάζουν πλέον ευρύτερη περιοχή από τη Θάσο έως τη Ρόδο.

Στην περιοχή αυτή αναμένονται πολύ ισχυρά φαινόμενα, με έντονο χαλάζι και μεγάλες ποσότητες νερού, που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα στις τοπικές υποδομές. Προσωρινά, έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.