«Σαρώνει» η κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής σε Κέρκυρα, Μεσσηνία και Ιωάννινα

Με προβλήματα συνεχίζεται η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας Adel, με τους μετεωρολόγους να «κρούουν» το καμπανάκι για την σφοδρότητα των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Καταρρακτώδεις βροχές και χαλάζι, θέτουν σε «κόκκινο συναγερμό» το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σήμανε και η ώρα της Αττικής, με προειδοποίηση για μεγάλο όγκο νερού.

Τι αναμένεται

Στη δυτική Ελλάδα ο καιρός εξελίσσεται άστατος. Τα φαινόμενα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται σφοδρές καταιγίδες σε:

Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής,

Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια

Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Ο συναγερμός που εκπέμπει η ΕΜΥ είναι στο «κόκκινο», γεγονός που σημαίνει, ότι οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα, να είναι σε επαγρύπνηση και να ενεργούν σύμφωνα με τις συμβουλές των αρμόδιων αρχών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Συνεχίζονται τα προβλήματα σε Ιόνιο, Μεσσηνία και Ιωάννινα

Κατολισθήσεις στο δρόμο που οδηγεί στην παραλία της Γλυφάδας προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την Κέρκυρα. Στον Ποταμό της Κέρκυρας το ποτάμι βγήκε στους δρόμους, ενώ στην βόρεια Κέρκυρα σπίτια κρέμονται από μία κλωστή.

Οι σφοδροί άνεμοι που έπληξαν τη Φοινικούντα ξερίζωσαν στέγες από τα σπίτια, έσπασαν τζαμαρίες επιχειρήσεων, λαμαρίνες έπεσαν στο οδικό δίκτυο και από «θαύμα» δεν κινδύνευσαν οι οδηγοί.

Τεράστιες οι ζημιές από τις κατολισθήσεις και στο Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων. Τα συνεργεία δίνουν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ο δρόμος που συνδέει τον Βουτσαρά με το Εκκλησοχώρι παραμένει κλειστός. Κόπηκαν δέντρα στη μέση από την ορμή του ποταμού Καλαμά στη Βροσίνα Ιωαννίνων.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στην περιοχή των Τζουμέρκων / Eurokinissi

Eurokinissi

Στα Τζουμέρκα, τα νερά εξακολουθούν να κινούνται ορμητικά σε σημεία κοντά σε οικισμούς, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις ή έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων. Στα χωριά Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς έχουν υποχωρήσει πρανή κοντά σε κατοικίες, ενώ τρεις γέφυρες—στο ρέμα Ραφτανίτικου στην Πλάκα, στους Χριστούς και η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι—παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται άμεση τεχνική θωράκιση.

Eurokinissi

Νέες κατολισθήσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε οικισμούς γύρω από τον Άραχθο, καθώς η συνεχής κακοκαιρία έχει φουσκώσει επικίνδυνα το ποτάμι και έχει επιβαρύνει το έδαφος.

Μηχανήματα της Περιφέρειας, καθώς και συνεργεία των δήμων Ιωαννιτών και Άρτας, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στην περιοχή, δίνoντας μάχη για να ανοίξουν τους δρόμους που έχουν αποκλειστεί από τις κατολισθήσεις. Στην Πλατανούσα, κατολίσθηση σε τμήμα του δρόμου έχει οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρήσεις έγιναν και στους Ραφταναίους, όπου επίσης ο δρόμος είχε κλείσει λόγω μεγάλης κατολίσθησης.

Eurokinissi

Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά που “χτυπήθηκαν” όλη τη νύχτα από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες ζημιές προκάλεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Μονεμβασιά.

Η κακοκαιρία Adel επελαύνει την Ερμιονίδα – Καταστροφές, πλημμύρες και χαλάζι

Σήμερα, Παρασκευή 28/11 από τις πρώτες πρωινές ώρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Ερμιονίδα όπου σημειώθηκε καταρρακτώδης βροχή συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε αρκετές περιοχές.

Σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας του Δημου Ερμιονίδας στο Κρανίδι καθώς και πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με αποτέλεσμα να κοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλά σημεία της περιοχής.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επί ποδός

Η Περιφέρεια απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία σημειώνονται μικρές αλλά και μεγάλες κατολισθήσεις και οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

Διαβάστε επίσης