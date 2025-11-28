Κακοκαιρία Adel: Τα ύψη βροχής στην Αθήνα νωρίς το πρωί - 52mm στο Φάληρο, 50mm σε Κηφισιά και Άλιμο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Αττική την Παρασκευή

Κακοκαιρία Adel: Τα ύψη βροχής στην Αθήνα νωρίς το πρωί - 52mm στο Φάληρο, 50mm σε Κηφισιά και Άλιμο
ΚΑΙΡΟΣ
Πενήντα δύο χιλιοστά βροχής είχαν πέσει στο Φάληρο, έως τις 9 το πρωί της Παρασκευής, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει την Αττική από τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, στον Άλιμο και στην Κηφισιά είχαν πέσει 50 χιλιοστά βροχής, στην Αίγινα 49, στο Περιστέρι 41 και στο Δάσος Χαϊδαρίου 40 χιλιοστά βροχής.

meteo.jpg

Σαρώνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία Adel με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στην Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, τη Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα μεταξύ άλλων.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για ισχυρό πυρήνα καταιγίδων που τροφοδείται από τον Σαρωνικό.

Μάλιστα, ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή για τις επόμενες ώρες, παρά την εξασθένηση των φαινομένων.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση , συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό . Η προσοχή μας για μια ώρα ακόμη παρά την εξασθένηση».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

