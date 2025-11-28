Κακοκαιρία Adel: Διεκόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Απροσπέλαστοι οι δρόμοι

Η κακοκαιρία Adel προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική, με τη συσσώρευση υδάτων να οδηγεί σε σημαντικές διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ιδιαίτερα, έχει κλείσει η αριστερή και η μεσαία λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω της επικίνδυνης κατάστασης στο οδόστρωμα.

Τα έντονα και συνεχή καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κακοκαιρία Adel έχουν προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Η Λεωφόρος Ποσειδώνος έχει πληγεί ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε μερική διακοπή της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των οδηγών. Η κατάσταση καθιστά δύσκολη και επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων, ειδικά στο σημείο κοντά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι υπεύθυνοι της Τροχαίας έχουν ήδη ενημερώσει τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή τις οδηγίες και να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή με έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Δείτε την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους: