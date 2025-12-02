Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Δημοσθένης ομολογεί την αλήθεια για τον φόνο του Κίμωνα

Η επιτυχία της σειράς «Η Γη της ελιάς» του MEGA μόνο τυχαία δεν είναι, αφού οι ανατροπές και οι αποκαλύψεις κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Τις επόμενες εβδομάδες, οι εκπλήξεις θα πρωταγωνιστήσουν. Η Άννα κι ο Πότης υπογράφουν το συναινετικό διαζύγιο, ενώ η Άννα έχει ήδη αρχίσει να έχει αισθήματα για τον Ρούσσο. Ο Μανώλης ξαναπλησιάζει τη Μαρουσώ κι εκείνη ενδίδει χωρίς ενδοιασμούς. Ο Στέφανος κι η Βασιλική προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους ως συγκάτοικοι. Ο Δημοσθένης τηλεφωνεί στον Αντώνη προκειμένου να τον ενημερώσει ότι επιστρέφει στην ενεργό δράση. Η Ισμήνη νιώθει το μωρό να κλωτσάει και συνειδητοποιεί ότι έχει αισθήματα για εκείνο, γεγονός που εξαγριώνει την Αριάδνη. Η Ασπασία ακούει μέσω του κοριού ένα απρόσμενο τηλεφώνημα του Μιχάλη στον Δημοσθένη κι επιβεβαιώνει ότι ο άντρας της είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά.

Η Ισμήνη εξιστορεί στον Κωνσταντίνο όλα όσα μεσολάβησαν με την Αριάδνη κι εκείνος αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του προκειμένου να δοθεί μια πρόσκαιρη λύση. Η Ασπασία δέχεται τα «χτυπήματα» το ένα μετά το άλλο, καθώς ο κοριός τις αποκαλύπτει τις παρανομίες του Δημοσθένη.

Ο Παυλής κρυφακούει τη Δάφνη και μαθαίνει πως το μωρό που υιοθέτησαν το έχει γεννήσει η ίδια. Ο Παυλής πηγαίνει σε εργαστήριο γενετικής και δίνει δείγματα της Δάφνης και του μωρού, προκειμένου να γίνει τεστ DNA ώστε να βεβαιωθεί για τη μητρότητα.

Η Χριστιάννα κι ο Αντώνης ξεκαθαρίζουν στον Δημοσθένη πως η σχέση του με το κύκλωμα τέλειωσε. Εκείνος αρνείται να το δεχτεί, τους απειλεί και, πάνω στον θυμό του, ομολογεί την ευθύνη του για τον φόνο του Κίμωνα, δίνοντας τη χαριστική βολή στην Ασπασία που ακούει από τον κοριό.

