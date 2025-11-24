Η Γη της Ελιάς spoiler: Ο Μιχάλης τραυματίζεται βαριά

Οι εξελίξεις συνεχίζουν να καθηλώνουν…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Γη της Ελιάς spoiler: Ο Μιχάλης τραυματίζεται βαριά
Οι σεναριακές εκπλήξεις καλά κρατούν στη «Γη της Ελιάς» του MEGA, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι μεγάλο. Οι ήρωες συνεχίζουν να παλεύουν και κάποιοι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

Ο Στέφανος θορυβείται από τη διαθήκη της Σοφίας και συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το πώς να κινηθεί. Η Μαλένα, μέσω της παιδοψυχολόγου, μαθαίνει την αλήθεια πως η μητέρα της πέθανε και το κοριτσάκι βυθίζεται στη θλίψη.

Η Δάφνη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της όταν ο εκβιαστής τής ζητάει αυτή τη φορά 20.000 ευρώ. Αποφασίζει να εξομολογηθεί στη Χριστιάνα όλη την αλήθεια για το παρελθόν της και την παρακαλεί να τη βοηθήσει να πάρει το μωρό και να φύγει κρυφά από την Κρήτη. Η Χριστιάνα είναι αποφασισμένη να προστατέψει τη Δάφνη κι έτσι ζητάει τη βοήθεια του Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή, ενώ του δίνει εντολή να «τακτοποιηθεί» οριστικά το ζήτημα. Τελικά, βρίσκει τρόπο να ξεμπλέξει τη Δάφνη από τους εκβιαστές, αλλά της λέει ψέματα για το πώς το κατάφερε, γιατί δεν θέλει να αποκαλύψει ότι εμπλέκεται με τη μαφία.

Ο Μιχάλης, μετά από εντολή της Μαρουσώς, δέχεται επίθεση μέσα στη φυλακή. Ο Μιχάλης είναι άσχημα τραυματισμένος από τους συγκρατούμενούς του και αρνείται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο. Η Χριστιάνα, από την άλλη, αναθέτει στον Αντώνη να πιέσει τη Μαρουσώ προκειμένου να ξεμπλέξει τον Μιχάλη από τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Η Αλεξάνδρα παρατηρεί ένα περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αποκαλύψεις που κανείς στην οικογένειά της δεν είναι έτοιμος να ακούσει. Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στα παιδιά της ότι θα έρθει από Ιταλία ο Ορέστης να τους επισκεφτεί.

