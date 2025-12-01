Τηλεθέαση: Voice ή μυθοπλασία «ψήφισε» το κοινό;

Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Voice ή μυθοπλασία «ψήφισε» το κοινό;
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυλούν τα βράδια της Κυριακής στην TV, αφού οι τηλεθεατές μοιράζονται για να βλέπουν τα αγαπημένα τους προγράμματα.

Χθες ολοκληρώθηκε η φάση των Knockouts του «The Voice of Greece», με δυναμικές μουσικές αναμετρήσεις και μία «εκρηκτική» συνεργασία της Έλενας Παπαρίζου και του Μάνου Πυροβολάκη, κρατώντας την πιο ωραία συντροφιά στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ! Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη μετάδοσής του, με 15,2%. Στο σύνολο κοινού σημείωσε 18,8%. 2.378.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Η παραγωγή του MEGA, «Μία νύχτα μόνο», κερδίζει ένα μεγάλο μερίδιο κοινού στο σύνολο σημειώνοντας χθες 20,6%. Στο δυναμικό κοινό το σίριαλ έκανε 13,5%. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, άγγιξε το 17,5% του συνόλου και το 9,3% του δυναμικού κοινού.

Η κωμωδία του STAR, «Τα φαντάσματα», συνεχίζει να ξεχωρίζει. Χθες, κράτησε παρέα στο 12,5% του συνόλου και στο 14,4% των τηλεθεατών 18-54. Το «IQ 160», που πήρε το lead in, έκανε 11,3% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 17,2% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό. Ο «Δικαστής», στο κανάλι του Αμαρουσίου, που πήρε το lead in, κατέγραψε 5,6% και 4,9% αντίστοιχα.

