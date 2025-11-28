Η μυθοπλασία «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης

Οι σειρές της φετινής σεζόν έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών και τα ραβασάκια της Nielsen «μιλούν» από μόνα τους. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, η μυθοπλασία σάρωσε στο πέρασμά της με τον ALPHA να κερδίζει την πρωτιά.

Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- σημείωσε 23,6% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in στις 21.00, κατέγραψε 20,7% στο σύνολο και 15% στους τηλεθεατές 18- 54. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», από τις 22.30 και μετά, κράτησε παρέα στο 14,4% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, «Η Γη της ελιάς» βρέθηκε στο 16,8% του συνόλου και στο 11,1% των τηλεθεατών 18-54.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Το ματς Φιορεντίνα-ΑΕΚ, που μεταδόθηκε από το κανάλι του Αμαρουσίου, έκανε 15,4% στο σύνολο και 12,3% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο STAR, το «First Dates» κατέγραψε 8,3% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό. Το «The Floor» του ΣΚΑΪ έκανε 7,2% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, «Real View» σημείωσε 1,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης