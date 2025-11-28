Η μυθοπλασία «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης
Η μάχη στην prime time έχει νικητή…
Οι σειρές της φετινής σεζόν έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών και τα ραβασάκια της Nielsen «μιλούν» από μόνα τους. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, η μυθοπλασία σάρωσε στο πέρασμά της με τον ALPHA να κερδίζει την πρωτιά.
Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- σημείωσε 23,6% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in στις 21.00, κατέγραψε 20,7% στο σύνολο και 15% στους τηλεθεατές 18- 54. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», από τις 22.30 και μετά, κράτησε παρέα στο 14,4% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό.
Στο MEGA, «Η Γη της ελιάς» βρέθηκε στο 16,8% του συνόλου και στο 11,1% των τηλεθεατών 18-54.
Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Το ματς Φιορεντίνα-ΑΕΚ, που μεταδόθηκε από το κανάλι του Αμαρουσίου, έκανε 15,4% στο σύνολο και 12,3% στους τηλεθεατές 18-54.
Στο STAR, το «First Dates» κατέγραψε 8,3% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό. Το «The Floor» του ΣΚΑΪ έκανε 7,2% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό.
Στο OPEN, «Real View» σημείωσε 1,9% και 2,4% αντίστοιχα.