Βρισηίδα Ανδριώτου: Έκλεψε τις εντυπώσεις στα «MadWalk 2025» με την καυτή εμφάνισή της

Το MadWalk 2025 επέστρεψε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do γιορτάζοντας 15 χρόνια μόδας, μουσικής και θεάματος.

Με αστέρες της σκηνής, εκρηκτικά catwalks και μοναδικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε γιατί παραμένει το μεγαλύτερο fashion & music event της χώρας.

Μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς ήταν εκείνη της Βρισηίδας Ανδριώτου, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με μια στυλάτη εμφάνιση.

Η πρώην παίκτρια του Survivor επέλεξε ένα φόρεμα της Mivera Coutoure που αναδείκνυε τη καλλίγραμμη σιλουέτα της, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα, ενώ συνοδευόταν από την μητέρα της, με την οποία είναι ολόιδιες.

https://www.instagram.com/p/DRkfYP6jEsm/

Δείτε τις δηλώσεις της στο Mykonos Live Tv:

