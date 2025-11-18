Βρισηίδα Ανδριώτου: «Κάνω τρεις δουλειές για να τα βγάλω πέρα, είναι δύσκολο να ζήσεις στην Αθήνα»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο εργάζεται σε τρεις διαφορετικές δουλειές προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές της ανάγκες. Όπως τόνισε, το μόντελινγκ στην Ελλάδα «έχει πια πεθάνει», γεγονός που την οδήγησε να στραφεί σε νέους τομείς που της αρέσουν και μπορούν να της προσφέρουν σταθερό εισόδημα. Πέρα από το θέατρο, εργάζεται σε ένα καφέ καθώς και στην υποδοχή του μαγαζιού που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

«Είναι μια δουλειά που μου αρέσει και την κάνω, είναι ένα έξτρα εισόδημα που έχω στην τσέπη μου, γιατί όχι; Εφόσον έχω την αντοχή και είμαι στην ηλικία να το κάνω. Τα ΠΣΚ μου είναι γεμάτο με το θέατρο και την υποδοχή. Θα έκανα και κάτι άλλο, ίσως babysitting», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις του κόσμου όταν τη βλέπουν στο νυχτερινό κέντρο. «Με κοιτάζουν λίγο περίεργα, αναρωτιούνται αν είμαι όντως εγώ, αλλά δεν με απασχολεί. Το εισόδημά μου παίρνω. Όσες δουλειές μπορώ να κάνω, θα τις κάνω. Από μικρή είχα μάθει να εργάζομαι σε πολλές δουλειές ταυτόχρονα», σημείωσε.

