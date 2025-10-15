Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχω στόχο να παίξω στο HollyWood, όχι στην Επίδαυρο»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο με την παράσταση «Τα μοντέλα της συμφοράς» και μίλησε για το νέο της ξεκίνημα στην κάμερα της εκπομπής, Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά.

«Είναι κάτι καινούργιο, έχω πάρα πολύ άγχος, αλλά περνάμε ωραία γιατί είμαστε μια ωραία οικογένεια. Ο Ιάκωβος Μυλωνάς και τα κορίτσια είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Κάνουμε πάρα πολλές πρόβες», είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σε επόμενη ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν έχει στόχο να παίξει στην Επίδαυρο, είπε: «Στόχο έχω να παίξω στο HollyWood. Μου αρέσει η σκέψη να παίξω στην Επίδαυρο αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία».

Για τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, απάντησε: «Μου είπε συγχαρητήρια. Πώς να με συμβουλεύσει; Δεν έχει ιδέα από υποκριτική».