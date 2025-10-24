Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, μίλησε για το πολυσυζητημένο θέμα της φορολόγησης και των ελέγχων στους influencers από την ΑΑΔΕ.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου μιλώντας στον Alpha απάντησε με ειλικρίνεια στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα εισοδήματα των ανθρώπων του χώρου της.

«Νομίζω ότι τέσσερα χρόνια ασχολούμαστε με το πόσα λεφτά παίρνει κάθε influencer. Να το πάρουμε αλλιώς. Κάθε παρουσιαστής δεν κρίνει τι ποσό θα πάρει για να αναλάβει μία εκπομπή; Κάθε τραγουδιστής δεν κρίνει τι ποσό θα ζητήσει για να εμφανιστεί σε ένα νυχτερινό κέντρο; Έτσι και κάθε influencer θα πάρει το ποσό που πιστεύει ότι του αναλογεί για τη δική του απήχηση», δήλωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

«Πλέον έχει γίνει δουλειά. Κόβουμε τιμολόγια, μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά. Γιατί δεν ασχολούμαστε με το πόσα παίρνουν ο τάδε τραγουδιστής ή η τάδε παρουσιάστρια; Κουράστηκα μετά από τέσσερα χρόνια να ασχολούμαστε με το πόσα παίρνουν οι influencers».