Άγιος έρωτας: Η καθηλωτική πρεμιέρα και όσα θα δούμε

Με ένα διπλό επεισόδιο, γεμάτο ανατροπές, έρχεται απόψε ο «Άγιος Έρωτας» στον ALPHA. Το σίριαλ κάνει πρεμιέρα και το ενδιαφέρον των φανατικών τηλεθεατών είναι μεγάλο.

Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της. Όμως, ένα θαύμα, μία «θεϊκή παρέμβαση», θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρόλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μία τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος, από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, γιατί γνωρίζει ότι, αν η Χλόη και ο Αργύρης το αποφασίσουν, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα! Την ίδια στιγμή, ένας παλιός γνώριμος καταφθάνει στη Στέρνα. Ο Ανδρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος…

Ο πατήρ Νικόλαος παρακαλεί τη Χλόη να τον συγχωρήσει, αλλά εκείνη δείχνει αποφασισμένη να τον ξεγράψει από τη ζωή της για πάντα. Ο Ανδρέας Ιωάννου προκαλεί έμμεσα τον Παύλο λέγοντάς του ότι έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του Κυριάκου, ενώ παράλληλα έρχεται στην επιφάνεια η σχέση που είχε κάποτε ο δικηγόρος με τη Χριστίνα. Η Ολυμπία, μετά την εξομολόγησή της στη Δώρα και την αποκάλυψη πως είναι συγγενείς, της υπόσχεται πως θα μείνει για πάντα στο πλευρό της. Αποφασισμένη η Ολυμπία, ξεκαθαρίζει στον Παύλο τις προθέσεις της, ενώ η Μάρω, ακούγοντας τυχαία ένα απόσπασμα της κουβέντας τους, καταλαβαίνει πως ο Παύλος είναι ο δολοφόνος της Κατρίν.

Στο μεταξύ, ο Αργύρης και η Χλόη, ύστερα από χρόνια πόνου, έρχονται πιο κοντά με αφορμή την αλήθεια για την κόρη τους, Ελευθερία, ενώ η Σμαρώ, που δεν αντέχει την ατιμωρησία των Μαρκόπουλων, προειδοποιεί τη Θάλεια πως θα της κάνουν μήνυση για αρπαγή ανηλίκου και παράνομη υιοθεσία. Ο Κυριάκος, στη φυλακή, γνωρίζει τον Θάνο, έναν συγκρατούμενο που του δείχνει συμπάθεια και τον προειδοποιεί να μην εμπιστεύεται κανέναν.

