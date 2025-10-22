Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη «αρπάζει» την κόρη της

Είναι από τις πιο επιτυχημένες σειρές της σεζόν, με ποσοστά που ξεπερνούν το 20%. Ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA σαρώνει και, τις επόμενες εβδομάδες, τα επεισόδια «κόβουν» την ανάσα.

Η Χλόη αγωνία για την τύχη της κόρης της και για το πώς περνά με τους θετούς της γονείς. Η Πόπη αποκαλύπτει στη Χλόη και τον Αργύρη την αλήθεια: ο Γιάννος είναι βίαιος και το τραυματισμένο χεράκι της μικρής δεν ήταν «πτώση από κρεβάτι». Προκειμένου να τη σώσουν, η Πόπη τους προτείνει να πάρουν τη μικρή Ελευθερία μακριά από τη Βόνιτσα. Όσο κι αν ο Γιάννος προσπαθεί να τους αποτρέψει, η Χλόη και ο Αργύρης παίρνουν το παιδί στη Στέρνα.

Την ίδια ώρα, ο πατήρ Νικόλαος προαναγγέλλει την απουσία του από το σχολείο, αλλά ανησυχεί όταν μαθαίνει πως η Δέσποινα έχει φροντίσει να αναπληρώσει μέρος του μαθήματος των θρησκευτικών με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η Χριστίνα ομολογεί τον φόνο του Βλάση στον Νικηφόρο, αλλά αρνείται τη συμμετοχή του Χάρη στο έγκλημα.

Ο Παύλος, με αφορμή τα όσα έμαθε για τη Σοφία, τρομοκρατεί τον Τάσο και τον αναγκάζει να γίνει υποχείριό του. Την ίδια στιγμή, η Δώρα επισκέπτεται μαζί με τη Δέσποινα το σπίτι της Ολυμπίας, χωρίς να υποψιάζεται τον θανάσιμο κίνδυνο που την περιμένει εκεί…

