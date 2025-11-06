Eurovision 2026: Μεγάλη έκπληξη από την Κύπρο – Αυτή είναι η εκπρόσωπος

Την ανατροπή έκανε το ΡΙΚ για την επιλογή εκπροσώπου για τη φετινή Eurovision. Τι κι αν υπήρχαν διαρροές και δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη Ζόζεφιν, τελικά το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ο διαγωνισμό πήρε η Antigoni.

Η 29χρονη μεγάλωσε στο Λονδίνο, μιλάει όμως πολύ καλά τα ελληνικά, αφού ήταν η πρώτη της γλώσσα. Η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια ήταν μία από τις παίκτριες του βρετανικού «Love Island», η οποία προκάλεσε μεγάλη αίσθηση με τη συμμετοχή της στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα στο Spotify, έχει αναπτύξει έναν ισχυρά πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτισμικά της στοιχεία με τις αστικές της επιρροές.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη απόπειρα της Antigoni να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, με την ίδια να έχει καταθέσει πρόταση για την ελληνική διαδικασία επιλογής στο παρελθόν.